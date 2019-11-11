احذري البروتين.. تعلمي فرد الشعر المجعد بالمايونيز

تنعيم الشعر المجعد من الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات للتخلص من عشان الشعر وجفاف وتموجه، ونسبة كبيرة من الفتيات يلجأن إلى فرد الشعر بالطرق الحديثة في مراكز التجميل مثل الكيراتين و البروتين إلا أن هذه المواد لها العديد من الأضرار على العرب وتسبب تساقطه وإضعافه .



يمكنك تجربة الوصفات الطبيعية الأمنة على الشعر لتنعيمه وفرده دون ضرر، ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بتجربة المايونيز في تنعيم الشعر .



فوائد المايونيز للشعر:

يحتوي المايونيز على نسبة كبيرة من الأحماض الامينية و مضادات الأكسدة و البروتينات التي تغذي الشعر وتساعد في ترطيبه ولمعانه و تقلل من هيشان الشعر وتفرد الموجة بشكل ملحوظ .



طريقة استخدام المايونيز في تنعيم الشعر :



اغسلي شعرك جيدا و جففيه



وزعي كمية مناسبة لطول ة كثافة شعرك على الجذور وحتى الاطراف، مع إضافة زيت الزيتون



دلكي فروة رأسك بحركات خفيفة بأصابعك مع الماسك لتحفيز الدورة الدموية



اتركيه لمدة ساعتين على شعرك ثم اغسليه بالماء والشامبو ، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيا.

