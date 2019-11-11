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فن

مكياج صارخ.. ريم البارودي تشعل إنستجرام بصور جديدة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:37 ص
ريم البارودى
ريم البارودى
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محمد بدران
خضعت الفنانة ريم البارودي، لجلسة تصوير جديدة حيث نشرت صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ريم البارودى بفستان أسود مكشوف الكتفين، واعتمدت على وضع المكياج الصارخ، وتلقت ريم البارودي تعليقات كثيرة من جمهورها أشاد بجمالها وإطلالتها.

وكانت ريم البارودي قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنان صلاح عبد الله والفنانة ميرفت أمين.
مكياج صارخ.. ريم البارودي تشعل إنستجرام بصور جديدة
مكياج صارخ.. ريم البارودي تشعل إنستجرام بصور جديدة
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