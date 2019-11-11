الناس بتخاف تسلم عليا .. رامي جمال يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره بعد إصابته بالبهاق

أعلن الفنان رامي جمال، منذ قليل إصابته بمرض البهاق عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلى "الفيسبوك"، ونشر تويتة تضمن جميع التفاصيل عن مرضه.وأكد رامي، إنه إصيب بالمرض منذ فترة لكنه لم يكن ملحوظًا من ثم بدأ في الانتشار بجسده بطريقة سريعة ممكا جعل الكثيرين يتسألون من حوله، وعبّر قائلًا :" للي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي".كمأ أكد رامي، إنه امام خيارين إما إستكمال مسيرته الفنية دون الحاجة للأخفائه، أو الاعتزال نهائينًا، حيث قال :" ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب".