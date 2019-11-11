أصالة تواصل إجراء البروفات استعدادا لحفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

تجري الفنانة أصالة، البروفات النهائية، استعدادًا لإحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، ويقام الحفل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن تقدم أصالة، خلال الحفل العديد من الأغاني الخاصة بها منها :"جابوا سيرته"، و"مابقاش سر"، و"يا عالم"، و"بنت أكابر"، وغيرها من الاغاني.



يذكر ان افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.