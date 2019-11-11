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محافظات

الفيوم تستعد للموجة 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
الفيوم تستعد للموجة
الفيوم تستعد للموجة 14 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعًا مع لجنة فحص وتقنين أراضي أملاك الدولة برئاسة اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد , والمهندس محمد حافظ مدير عام أملاك الدولة ,و سليمان شاكر مدير الشئون القانونية بالمحافظة.

خلال الاجتماع تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة من إجراءات التقنين, حيث تبدأ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بدءًا من غدًا ولمدة 15 يومًا لإزالة التعديات والمباني المخالفة علي أراضي أملاك الدولة بجميع أنحاء المحافظة.

كما وجه المحافظ اللجنة بإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الجادين في استكمال إجراءات التقنين بالتنسيق مع قوات الشرطة والقوات المسلحة ومجالس المدن في حالة عدم الجدية في سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم,

وذلك لتحصيل مستحقات الدولة وحرصًا علي الصالح العام للمواطنين واستقرار أوضاعهم وضمان حقهم ,وتحرير العقود النهائية لهم كما وجه اللجنة بضرورة توعية المواطنين بأهمية التقنين ومواعيده وإنهاء كافة إجراءاته القانونية .
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