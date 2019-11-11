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ديني

دعاء يكرهه الشيطان وعبادة تجعله "يلطم"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:19 ص
دعاء يكرهه الشيطان
دعاء يكرهه الشيطان وعبادة تجعله يلطم
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محمد شحتة
دعاء يكرهه الشيطان .. أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة قبل النوم، حيث تكفي قارئها من قيام الليل، أو من الشيطان أو الآفات والسوء، ولا عجب في أن يسأل العباد ربهم دعاء يكرهه الشيطان وأن يعصمهم من الشيطان ، وهو من جنس الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم

دعاء يكرهه الشيطان

اللَّهمَّ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ عالِمَ الغيبِ والشَّهادةِ ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ ومالِكَهُ أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا أنتَ أعوذُ بكَ من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشَّيطانِ وشركِهِ وأن أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ.

اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ، مطلعا على عوراتنا ، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم , اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك , وقنطه منا كما قنطته من عفوك , وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك .

كما قال سبحانه : ( وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) الأعراف/200 ، وقال سبحانه : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )

الدعاء الذي يكرهه الشيطان

الشيطان يغيظه تصرف واحد من المسلم وهو شكر الله على نعمه، مصداقا لما ورد في كتاب الله "وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ".

الشيطان يعدنا الفقر ولا يتغير وهو عدو مبين وأحد أسباب العداوة أنه لا يريدك أن تكون من الشاكرين، قول الله تعالى: "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".

اليوم الذي يكرهه الشيطان

صوم يوم عرفة بنية التقرب لله سنة مؤكدة ويكفر ذنوب عامين، والشيطان يضع التراب على رأسه يوم عرفة.

الله يباهى بأهل عرفة الملائكة، وعلينا الإكثار من الدعاء وقراءة القرآن يوم عرفة، والله يشهد الملائكة أنه يغفر للحجاج بعرفات فى هذا اليوم.

يوم عرفة هو أشد يوم على الشيطان، لأنه عندما خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى عاهد نفسه على إغواء عباد الله، ولكن زحف الحجاج على جبل عرفات إيمانًا واحتسابًا راجين غفران الله سبحانه وتعالى يصيب الشيطان بالإحباط.

منقطتان لا يوسوس فيهما الشيطان

الشيطان لا يستطيع أن يأتي الإنسان ويوسوس له من جهتين هما: «الجهة الفوقية، والتحتية»، وجهتان محظورتان على الشيطان الذي يتحكم بالأربع جهات الأخرى.

قال العلماء والمفسرون، إن الشيطان لا يستطيع أن يأتي ابن آدم من الجهة الفوقية لأن رحمة الله عز وجل تتنزل عليه من هذه الجهة.

فلا يستطيع مخلوق في الأرض ولا في السماء أن يمنع رحمة الله عز وجل من النزول، مستشهدًا بقوله تعالى: «مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)» سورة فاطر.

أما بالنسبة للجهة التحتية فهي محظورة أيضًا على الشيطان، لأن الإنسان يسجد فيها لله عز وجل.

عبادة تجعل الشيطان يلطم 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيلطم إبليس خده ويقول يا ويلي يا مصيبتي، أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود لآدم فأبيت فدخلت النار.

الفرق بين وساوس النفس والشيطان

الفرق بين وسواس الشيطان ووسواس النفس، الأول يأمر بالمعصية، أما النفس فتأمر الإنسان بما تحب من الأمور الدنيوية.

الشيطان لا يأمر بارتكاب المعصية بطريق مباشر، لكنه أحيانًا يُزين المعصية مفروشة بطريق الطاعة، وهناك قصة برصيصا العابد الذي بلغ من الصلاح والتقوى أنه كان يقرأ على المريض، فيُشفى بإذن الله، وما زينه له الشيطان بعد ذلك ما جعله يزني ويقتل ويكفر بالله بعد ذلك.
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