قبل افتتاح مدرسة أحمد تعلب .. ننشر كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يفتتح بعد قليل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر ، والتي تم تجهيزها بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وهي مدرسة متتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.



وبهذه المناسبة .. ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير معلومات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة التي استحدثتها مؤخرا وزارة التربية والتعليم في التعليم الفني.



حيث أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مصر أصبح فيها 11 مدرسة جديدة لـ التكنولوجيا التطبيقية، منها 3 مدارس تم افتتاحها وتشغيلها من العام الدراسي الماضي.



وأوضح الدكتور محمد مجاهد، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذه المدارس هي مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العبور بمحافظة القليوبية وهي أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، ومدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية التي تتبع نظام مدارس P – Tech العالمية ومقرها مدينة الشروق بالقاهرة، وهي أول مدرسة بمصر تتخصص بمجال تكنولوجيا المعلومات.



وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني إنه من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الموجودة في مصر حاليا أيضا مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنطقة الصناعية بقويسنا في المنوفية، وهي متخصصة في التركيبات الكهربائية وتبريد وتكييف الهواء والتصنيع الميكانيكي، ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، متخصصة في التشطيبات المعمارية والشبكات الصحية، والتبريد والتكييف، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، وهي متخصصة في الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا.



وأضاف: "مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، المتخصصة في إدارة وتشغيل المطاعم، ومدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور، وهي متخصصة في الصيانة الكهربائية، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، متخصصة في البتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والإلكترونيات، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، متخصصة في تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء، ومدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية".



وتابع: "رفضنا أن تكون مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمصروفات في الوقت الحالي، فلابد أن تصل فكرتها أولا للناس وتحقق النجاح والإقبال المطلوب، وجميع المستثمرين القائمين عليها يعلمون تماما قيمة ما يقدمونه للتعليم الفني في هذه المرحلة".



واستطرد قائلا: "التعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعتمد على جعل الطالب يحصل على حافز بدلا من أن يدفع مصروفات، فمثلا مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تصرف على الطالب في السنة الواحدة 15 ألف جنيه".



وأوضح أنه في إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قرر المستثمر عمل عقد احتكار يلزم الطالب بالعمل معه في مصانعه لمدة 3 أو 5 سنوات بعد التخرج.



ومن جانبها .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليست تحديثًا لنظام التعليم الفني الحالي .



وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن هذه النوعية من المدارس هي علامة تجارية جديدة تستند إلى نظام جديد بالكامل ، يهدف إلى إصدار شهادات للمدارس القادرة على تقديم تعليم وتدريب متميز ذو معايير دولية للجودة والكفاءة.



وقالت الوزارة : تهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى: التركيز على الجودة من خلال الشراكة مع هيئات الاعتماد الدولية ، والحفاظ على معادلة متوازنة بين التعلم القائم على العمل والتعلم الصفي ، وإشراك الهيئات الصناعية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية ، وبناء الشراكات بهدف توفير قوى عاملة متطورة لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية.