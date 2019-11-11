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محافظات

لتلافى أضرار الأسنان .. صحة أسوان توضح نصائح عامة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
الإهتمام بأن تكون أسنانك سليمة وبحالة جيدة وتلافى أى أضرار بها من التسوس أو الإصفرار أو خلاف ذلك كانت أهم ما دعا إليه الدكتور محمد البوشى مدير عام إدارة طب الأسنان الوقائى بمديرية الصحة بأسوان ومدير مركز المدينة لطب الأسنان .

وأشار محمد البوشى في تصريحات لـ " صدى البلد " بأنه توجد أسباب عديدة لإصفرار الأسنان وتكون البقع عليها من أبرزها الوراثة وتقدم العمر والتدخين أو عدم الإهتمام بنظافة الأسنان بشكل عام ، ويعد تبييض الأسنان بالليزر هو أحد أنواع العلاجات التجميلية التى يتم إجراءها لمرة واحدة فقط من أجل إستعادة اللون الأصلى للأسنان والذى قد يتغير نتيجة هذه الأسباب .

وأشار البوشى بأنه يجب تنظيف الأسنان وعلاج التسوس وإزالة الطبقة الجيرية قبل القيام بالتبييض حتى يكون أكثر فاعلية ، موضحًا بأنه توجد عدة طرق لتبييض الأسنان منها طريقة ضوئية وأخري باستخدام الليزر الذي يزيل التصبغات من على سطح الأسنان من خلال تسليط أشعة الليزر عليها حيث تدوم نتائج التبييض لفترات طويلة تتراوح من عام ونصف إلى ثلاث سنوات تقريبًا كحدأ فى حالة عدم إستخدام الإنسان لعوامل تؤثر على لون أسنانه .

وينصح مدير عام إدارة طب الأسنان الوقائى بالإقلاع عن التدخين لأنه أحد الأسباب الرئيسية لظهور البقع على الأسنان ، علاوة على أضراره الصحية الأخرى .
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