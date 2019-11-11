تمويل 3624 مشروعا بقيمة 163 مليون جنيه فى الوادى الجديد

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية " مشروعك " خلال شهر اكتوبر 2019 بلغ 79 مشروعا مختلف النشاط بتكلفة 4.2 مليون جنيه، وفرت 162 فرصة عمل لأبناء المحافظة .



وأكد المحافظ ، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.



ويتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن مشروعك مثل مشروعات محلات بيع الاسماك واللحوم المجمدة، ورش النجارة والموبيليا، حدادة المونتال، مكاتب مقاولات، مشروعات منزلية، اكشاك، صيدليات، تجارة مواشى وورش لحام كهرباء .



هذا ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من مبادرة مشروعك حتى الان هو 3624 مشروع، بقيمة 163 مليون جنيه بإجمالي عدد 6935 فرصة عمل .



