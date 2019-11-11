رئيس جامعة القاهرة للطلاب: لا تنخدعوا بالشعارات

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، جولة تفقدية في كليتي الحقوق والإعلام، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة إعادة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة واختيار أعضاء اللجان على مستوى 11 كلية.



وأكد الدكتور الخشت، أن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.



ووفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التعليم العالي فإنه يجرى اليوم، جولة الإعادة في الكليات التي لم يكتمل فيها النصاب، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر.



وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.