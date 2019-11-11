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منوعات

سر ارتداء محمد بن زايد ومحمد بن راشد السوار الأزرق في Expo 2020

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:07 م
حاكم دبي وولي عهد
حاكم دبي وولي عهد أبوظبي
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قسم المنوعات
بعد انتشار صورة تجمع بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر" لفت انتباه الكثيرين السوار الأزرق الذي يلتف حول يد كل منهما، متسائلين عن المكتوب على السوار وسبب ارتدائهما له.

وأظهرت الصورة الكلام المكتوب على السوار هو Expo 2020 Dubai UAE، وهو شعار المنتدى الاقتصادي في دبي Expo 2020 ، وتشابك يدي الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد يدل على رغبتهما في إظهار إتحادهما ودعمها الكامل لهذا المنتدى.

وعلق الشيخ محمد بن راشد بعد نشره الصورة على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا: "بدأ العد التنازلي لإكسبو .. أكبر حدث تستضيفه الإمارات.. الأيادي متحدة.. القلوب متوحدة.. فريق العمل الإماراتي يعمل بروح واحدة.. سنسطر قصة جديدة للإمارات.. سنستضيف العالم.. وسندهش الشعوب".

في حين كتب الشيخ محمد بن زايد على نفس الصورة: "مع أخي محمد بن راشد، الإمارات ترحب بالعالم في اكسبو 2020"، متابعًا "محطة جديدة مرتقبة في مسيرة نهضتنا الحضارية".

ويشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد قد حضرا، أمس الأحد، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج خبراء الإمارات، الذي يهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية، التي تسهم في دفع التنمية ورسم مستقبل مختلف القطاعات في الدولة.
سر ارتداء محمد بن زايد ومحمد بن راشد السوار الأزرق في Expo 2020
سر ارتداء محمد بن زايد ومحمد بن راشد السوار الأزرق في Expo 2020
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سر ارتداء محمد بن زايد ومحمد بن راشد السوار الأزرق في Expo 2020

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