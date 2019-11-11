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رياضة

عقوبة محتملة لـ جوارديولا بعد أحداث مباراة ليفربول

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:08 م
بيب جوارديولا المدير
بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي
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إسماعيل محمود
ذكرت تقارير صحفية أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي يواجه عقوبة محتملة، وذلك بعد أحداث مباراة الفريق أمس أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكان جوارديولا قد اعترض بشكل مبالغ فيه على طاقم التحكيم أثناء المباراة، كما توجه لحكم اللقاء مايكل أوليفر بعد المباراة وقام بمصافحته وشكره، الأمر الذي اعتبره البعض سخرية من جوارديولا تجاه الحكم على أدائه في مباراة الأمس.

وذكرت صحيفة إيفينج ستاندرد الإنجليزية أن جوارديولا قد يتم تغريمه من الإتحاد الإنجليزي، وذلك لتهكمه على حكم اللقاء، مثلما ما حدث مع البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما كان يدرب تشيلسي عام 2014، حينما تم تغريمه 10 آلاف جنيه إسترليني.

وكان ليفربول قد فاز على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مع وجود بعض الاعتراضات من لاعبي السيتيزن ومديره الفني حول شرعية الهدفين الأول والثاني.
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