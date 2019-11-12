AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر: الغرب قلدوا النبي في أمور الزواج.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
محمد شحتة
قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الغرب قلدوا النبي في أمور الزواج من حيث عدم الإعتداد بالسن عند الزواج، لأن النبي تزوج السيدة خديجة وكانت أكبر منه.

وأضاف السنباطي، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن الرجل حينما يبحث عن شريكة حياته عليه أن يبحث عن عقليتها واتزانها النفسي، منوها أن اوروبا تهتم كثيرا الآن بالنضوج العقلي والفكرى للشباب حتى تبنى أسر مستقرة.

وأشار إلى أنه في عهد النبي كانت الأمور تفوق أوروبا حاليا، فلم تكن الفوارق تحدث مشاكل بين الرجل والمرأة، فكانت المرأة تتزوج أكثر من صحابيا عند وفاة أو طلاق أحدهم عنها، منوها أن المرأة لها كل الإحترام في الشريعة الإسلام ولها حقوقها الكاملة في كل الأوقات.

وذكر أن كثير من المشكلات ترد إلينا حاليا من أسر عالية المستوى المعيشي ولكن بدون نضج عقلي أو فكري ولهذا فعلى الجميع أن يحسن تربية الأولاد وتعليمهم حتى يستيطعوا إدارة أمور حياتهم عند الكبر.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

الأزهر: الغرب قلدوا النبي في أمور الزواج.. فيديو

أمطار بريطانيا تحطم فرحة عائلة جديدة.. صور

أمطار غزيرة ورعدية وسيول.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين.. شاهد

19 جنسية بينهم مصريون.. السعودية تعلن قائمة الدفعة الأولى من الإقامة المميزة

تسجيل صوتي .. والد أنغام يكشف حقيقة أمنية ابنته له بالموت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة