الأزهر: الغرب قلدوا النبي في أمور الزواج.. فيديو

قال الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الغرب قلدوا النبي في أمور الزواج من حيث عدم الإعتداد بالسن عند الزواج، لأن النبي تزوج السيدة خديجة وكانت أكبر منه.



وأضاف السنباطي، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن الرجل حينما يبحث عن شريكة حياته عليه أن يبحث عن عقليتها واتزانها النفسي، منوها أن اوروبا تهتم كثيرا الآن بالنضوج العقلي والفكرى للشباب حتى تبنى أسر مستقرة.



وأشار إلى أنه في عهد النبي كانت الأمور تفوق أوروبا حاليا، فلم تكن الفوارق تحدث مشاكل بين الرجل والمرأة، فكانت المرأة تتزوج أكثر من صحابيا عند وفاة أو طلاق أحدهم عنها، منوها أن المرأة لها كل الإحترام في الشريعة الإسلام ولها حقوقها الكاملة في كل الأوقات.



وذكر أن كثير من المشكلات ترد إلينا حاليا من أسر عالية المستوى المعيشي ولكن بدون نضج عقلي أو فكري ولهذا فعلى الجميع أن يحسن تربية الأولاد وتعليمهم حتى يستيطعوا إدارة أمور حياتهم عند الكبر.

