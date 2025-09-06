قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن  خلال الآونة الأخيرة استقرارا ملحوظا بالبورصة والأسواق ، وترتفع وتنخفض نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك نتيجة طبيعية بعد هبوط أسعار الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة الإنتاج.

 أسعار الدواجن اليوم

 واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 62 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها. 

اقرأ أيضًا:

سعر  كيلو  الدواجن الساسو:

وواصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" الهبوط لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر110 جنيهًا. بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا. 

سعر كيلو البانيه اليوم

 كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات. 

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا. 

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها. 

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا. 

لازيادة فى أسعار الدواجن

ومن جانبه ، أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن وزير الزراعة علاء فاروق، مهتم بتطوير صناعة الدواجن في مصر، ويبحث عن بدائل كثيرة، ويعمل على تقليل حلقات التداول حتى لا يكون هناك زيادة في أسعار الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الجميع يريد وضع سعر عادل للدواجن، بالنسبة للمنتج وللمستهلك، وأن الحلقات الوسيطة " السماسرة هم السر في الارتفاعات الماضية التي شهدتها الدواجن" وأن جهاز حماية المنافسة قام بإحالة عدد من السماسرة للنيابة العامة، فلا يستطيع أحد التلاعب بغذاء الشعب المصري.

35 جنيه انخفاض
 


وطالب بتشغيل بورصة الدواجن التي مقرها في بنها، موضحًا أن بورصة الدواجن لا تعمل منذ 12 عامًا، وأن سعر الدواجن والكتكوت تحدد بالعرض والطلب، مؤكدًا أن سعر الكتكوت وصل لـ 52 جنيه، في مرحلة ماضية، والآن أصبح بـ 17 جنيه، أي انخفاض بقية 35 جنيه، وأن سعر طن العلف اخفض من 32 ألف لـ 17 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار الدواجن لن تشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة، وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف، ومستلزمات الانتاج، أنه يطالب بتطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بصناعة الدواجن في فترة انتشار فيروس كورونا بالعالم، وهو منع بيع وتداول الطيور الحية.


ولفت إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم ببيع الدواجن بالصورة العشوائية التي تحدث في الأسواق المحلية، وأن الأفضل لصحة المواطن المصري على شراء الدواجن المثلجة.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم ر الدواجن البيضاء الفراخ الحمراء البانيه سعر كيلو البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

العبادة

كيفية علاج الفتور في العبادة والذكر؟ يسري جبر يجيب

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد