انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

تشهد أسعار الدواجن خلال الآونة الأخيرة استقرارا ملحوظا بالبورصة والأسواق ، وترتفع وتنخفض نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك نتيجة طبيعية بعد هبوط أسعار الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة الإنتاج.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 62 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

سعر كيلو الدواجن الساسو:

وواصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" الهبوط لتصل إلى 97 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر110 جنيهًا. بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

لازيادة فى أسعار الدواجن

ومن جانبه ، أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن وزير الزراعة علاء فاروق، مهتم بتطوير صناعة الدواجن في مصر، ويبحث عن بدائل كثيرة، ويعمل على تقليل حلقات التداول حتى لا يكون هناك زيادة في أسعار الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الجميع يريد وضع سعر عادل للدواجن، بالنسبة للمنتج وللمستهلك، وأن الحلقات الوسيطة " السماسرة هم السر في الارتفاعات الماضية التي شهدتها الدواجن" وأن جهاز حماية المنافسة قام بإحالة عدد من السماسرة للنيابة العامة، فلا يستطيع أحد التلاعب بغذاء الشعب المصري.

وطالب بتشغيل بورصة الدواجن التي مقرها في بنها، موضحًا أن بورصة الدواجن لا تعمل منذ 12 عامًا، وأن سعر الدواجن والكتكوت تحدد بالعرض والطلب، مؤكدًا أن سعر الكتكوت وصل لـ 52 جنيه، في مرحلة ماضية، والآن أصبح بـ 17 جنيه، أي انخفاض بقية 35 جنيه، وأن سعر طن العلف اخفض من 32 ألف لـ 17 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار الدواجن لن تشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة، وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف، ومستلزمات الانتاج، أنه يطالب بتطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بصناعة الدواجن في فترة انتشار فيروس كورونا بالعالم، وهو منع بيع وتداول الطيور الحية.



ولفت إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم ببيع الدواجن بالصورة العشوائية التي تحدث في الأسواق المحلية، وأن الأفضل لصحة المواطن المصري على شراء الدواجن المثلجة.