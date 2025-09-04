الوادي الجديد: الجامعة تحتفل بالمولد النبوي الشريف واستقرار في أسعار الدواجن والخضروات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: جامعة الوادي الجديد تحتفل بالمولد النبوي الشريف بندوة تثقيفية للطلاب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ندوة تثقيفية احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.



شهدت الندوة حضور الأستاذ الدكتور جمال حسن كامل منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأستاذ أنور عباس مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ أحمد عثمان مدير إدارة النشاط الثقافي. وألقى المحاضرة الدكتور عيد فايد الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، الذي استعرض الدروس المستفادة من السيرة النبوية العطرة، مؤكدًا أن الاحتفال الحقيقي بمولد الرسول الكريم ﷺ يتمثل في الاقتداء بأخلاقه والعمل بسنته في حياتنا اليومية.



وفي ختام الندوة، أكد الدكتور جمال حسن كامل أن الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات ثقافية ودينية متنوعة لطلابها، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، موجّهًا الشكر للمحاضر وإدارة رعاية الشباب والطلاب المشاركين على تفاعلهم الإيجابي ودعمهم للأنشطة الجامعية.

تعرف على أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم



شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال الأهالي على الشراء، تزامنًا مع استمرار إجازة نهاية العام الدراسي ورحلات السفاري، حيث يحرص المواطنون على تأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الضرورية.

أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الخميس

بحسب حركة البيع والشراء داخل الأسواق، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و80 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو من 83 حتى 90 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الأيام القادمة.

أما البيض، فقد سجلت كرتونة الأبيض 120 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، فيما استقرت كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا، مع وفرة الكميات بالأسواق ومنافذ البيع الحكومية والخاصة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية التي تتميز بمقومات زراعية وإنتاجية متنوعة، وشهدت في الأعوام الأخيرة دعمًا متزايدًا من الدولة لتطوير قطاع الدواجن والثروة الحيوانية، لدوره في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على منتجات المحافظات الأخرى وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في مزارع الدواجن، والتي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس على استقرار الأسواق. وتساعد البيئة الطبيعية والمناخ الصحراوي بالوادي الجديد على نجاح هذه المشروعات بتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات تضمن جودة الإنتاج وسلامته.

وساهمت جهود الدولة لدعم المربين وأصحاب المشروعات الداجنة من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بجانب التحصينات والخدمات البيطرية، في رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة المعروض.

تعرف علي أسعار الخضر والفاكهة باسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حالة من الارتفاع النسبي في أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة، وسط إقبال متزايد من الأهالي على الشراء، خاصة مع وفرة المنتجات المحلية القادمة من الصوب والمزارع المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة.

ويحرص سكان الواحات على متابعة حركة الأسعار يوميًا لرصد أي تغيرات جديدة، في ظل جهود الحكومة للسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مع تكثيف حملات المتابعة والرقابة بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

واليكم أحدث أسعار الخضر والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم الخميس، وذلك وفقًا لما رصدته جولة ميدانية صباحية داخل الأسواق.

أسعار الخضر في الوادي الجديد اليوم الخميس

شهدت أسعار الخضر حالة من الارتفاع ، حيث سجل الخيار البلدي من 20حتى 25جنيهًا، والطماطم تراوحت بين 20 و25 جنيهًا، فيما بلغت البطاطس 15–20 جنيهًا، والكوسة تراوحت من 20 حتى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متنوعة، إذ تراوح سعر التفاح بين 40 و50 جنيهًا، والعنب سجل 30 جنيهًا، بينما بلغ سعر الموز من 30 حتى 35 جنيهًا، والجوافة بنفس المعدلات، والبرتقال البلدي 30–35 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الخوخ بين 40 و45 جنيهًا، والفراولة من 40 حتى 45 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال على شرائها مع استمرار الإجازات الصيفية والمناسبات الأسرية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي شهدت طفرة زراعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، حيث أسهمت تقنيات الري الحديث والصوب الزراعية في تحسين جودة المحاصيل وتوفيرها على مدار العام.

ويعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل ويسهم في تحسين مستوى المعيشة، بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى مثل "الدلتا الجديدة" و"حياة كريمة" التي عززت البنية الزراعية وخفضت الاعتماد على الأسواق الخارجية.