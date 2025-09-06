15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض اليوم السبت

تشهد أسعار الدواجن حاليا استقرار ملحوظا بالأسواق ، وعلى الرغم من ذلك ارتفعت أسعار البيض اليوم السبت 6-9-2025 بالأسواق ، حيثُ تحرك سعر الكرتونة ووصل لـ 150 جنيها ، بعدما كان سعرها بالأسواق وصل لـ 135 جنيها منذ يومين ، أى ارتفعت 15 جنيها بالكرتونة .

أسعار البيض اليوم

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

الزراعة تطرح بيض

ومن جانبها تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البيض بأسعار مخفضة لرفع العبء على المستهلكين ، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية بشكل مباشر وفعال وبالتالى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين.



كما تطرح وزارة الزراعة البيض بالمنافذ الثابتة والتى يصل عددها لأكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية، والمنافذ المتنقلة محملة بكميات من بيض المائدة لبيعه بسعر 130 جنيهًا للطبق، وذلك من انتاج محطات مديريات الإصلاح الزراعي بالدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ.

وفي سياق آخرقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن لن تشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة، وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف، ومستلزمات الانتاج، أنه يطالب بتطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بصناعة الدواجن في فترة انتشار فيروس كورونا بالعالم، وهو منع بيع وتداول الطيور الحية.



ولفت إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقوم ببيع الدواجن بالصورة العشوائية التي تحدث في الأسواق المحلية، وأن الأفضل لصحة المواطن المصري على شراء الدواجن المثلجة.



وأشار إلى أن دول العالم قامت بتحويل المحلات التي تبيع الدواجن حية، لـ مثلة، وذلك من باب الأمان الحيوي، وأن بيع الطيور مثلجة تعتبر الأمن صحيا للشعب المصري.

انخفاض أسعار الكتكوت

وطالب بتشغيل بورصة الدواجن التي مقرها في بنها، موضحًا أن بورصة الدواجن لا تعمل منذ 12 عامًا، وأن سعر الدواجن والكتكوت تحدد بالعرض والطلب، مؤكدًا أن سعر الكتكوت وصل لـ 52 جنيه، في مرحلة ماضية، والآن أصبح بـ 17 جنيها، أي انخفاض بقية 35 جنيه، وأن سعر طن العلف اخفض من 32 ألف لـ 17 ألف جنيه.