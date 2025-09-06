قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

محمود سامي قنبير
محمود سامي قنبير
محمود زيدان

عبر الدكتور الدكتور محمود سامي قنيبر، عن سعادته الغامرة بمكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وتهنئته بتعيينه مديراً لصندوق مخاطر المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه اتصال غالٍ وعزيز من الرئيس السيسي الذي أكد له أن الوطن لا ينسى المخلصين.

من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

الدكتور محمود سامي قنيبر، واحد من عظماء جيش مصر الأبيض، الذي فقد بصره نتيجة الإجهاد، أثناء عمله بمستشفى عزل بلطيم، لعلاج مرضى فيروس كورونا.

التحق الطبيب "محمود سامي بفريق العمل بــ الحجر الصحي بمستشفى العزل بمدينة بلطيم يوم الجمعة الموافق الأول من مايو 2020م وتعرض لوعكة صحية فجر السبت 9 مايو، إثر تعرضه إلى ارتفاع بضغط الدم وارتشاح رئوي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بها.

ووفقًا لأحد المستندات التي حصل عليها “صدى البلد” آنذاك فقد جرى توقيع الكشف الطبي على الطبيب المصاب بتاريخ اليوم، بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تبين أنه لا يبصر الضوء بالعينين وحدقة العينين متسعة ولا تتفاعل مع الضوء المباشر وغير المباشر وقاع العينين يوجد به ارتشاح بالعصب البصري بالعينين.

وكشفت مصادر طبية لـ"صدى البلد"، أن الطبيب المصاب تعرض إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.

وتابع المصدر، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة، في حضور الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم نقله إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام.

بدء رحلة العلاج

استقبل المركز الطبي العالمي بالقاهرة، في منتصف مايو 2020م، الدكتور محمود سامي قنيبر، طبيب الحميات بمستشفى بيلا بمحافظة كفر الشيخ آنذاك؛ لاستكمال رحلة علاجه، وذلك عقب إصابته بفقدان البصر، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخضع الطبيب البطل الدكتور محمود سامي قنيبر، للكشف والفحص الطبي من خلال أستاذ عصبية وأستاذ رمد وأستاذ روماتولوجي بالمركز الطبي العالمي، و قرروا بدء العلاج بالأوكسجين المضغوط، وجلسات فصل البلازما.

التفاصيل الكاملة للوعكة الصحية المفاجئة

وكان الطبيب محمود سامي، قد تعرض إلى ارتشاح رئوي وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي إلى 7/ 15 على مقياس جلاسكو، وفقدان بصره أثناء عمله ضمن فريق العمل بمستشفى بلطيم النموذجي.

وتعرض الطبيب محمود سامي إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت 9 مايو ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.

ونال الطبيب العناية الطبية اللازمة، داخل مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم استدعاء طبيب الرمد وطبيب نفسية وعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وأجرى الأطباء له فحوصات عبارة عن أشعة رنين على المخ وأشعة مقطعية على الصدر بمستشفى كفر الشيخ العام وأشعة مقطعية على العين بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، ومتابعة الحالة من قبل استشاري الرمد بالمركز، وجرى نقل الطبيب المصاب إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام، وجرى نقله إلى المركز الطبي العالمي بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي 10 يونيو 2020 استقبلت قرية بقلولة التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، ابنها، البطل الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب المصاب بفقدان بصره؛ نتيجة عمله بمستشفى عزل بلطيم، وذلك بعد قضاء فترة علاج مدتها 25 يومًا داخل المركز الطبي العالمي، حتى يستكمل علاجه داخل منزله.

كفر الشيخ كورونا محمود سامي قنبير بلطيم أخبار كفر الشيخ

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
طريقة عمل البيكاتا باللحم
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الباذنجان الزيت أثناء القلي
طاجين الكفتة بالبيض والطماطم على الطريقة المغربية
