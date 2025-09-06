بدء استقبال تظلمات نتائج الدور الثاني بالشهادات الأزهرية

بدأت المناطق والإدارات التعليمية بالأزهر الشريف، اليوم السبت، في استقبال طلبات التظلم الخاصة بنتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، على أن يستمر فتح الباب حتى السبت المقبل بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن عملية التظلمات تخضع لضوابط محددة لكل مرحلة تعليمية، حيث يشترط سداد الرسوم المقررة عن كل مادة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء أمورهم للاطلاع على أوراق الإجابة ومراجعتها.

وشدد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، على أن الأزهر يضع مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار، موضحًا أن السماح بتقديم التظلمات يعكس التزام المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.

وأكد أن اللجان المختصة تم تكليفها بالتعامل مع الطلبات بدقة كاملة وحياد تام.

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات، أن إعلان نتائج التظلمات سيتم تباعًا عقب انتهاء أعمال المراجعة، لافتًا إلى أن الهدف هو التأكد من حصول كل طالب على حقوقه كاملة.

كما دعا الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات المنظمة للتظلم.