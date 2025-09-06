وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لك نضارتك

مع انتهاء فصل الصيف والعودة من المصيف، تعاني الكثير من السيدات من اسمرار البشرة الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، رغم استخدام واقي الشمس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لكِ اليوم وصفة طبيعية مجرّبة تقضي على الاسمرار وتعيد إلى بشرتك إشراقها الطبيعي خلال أيام قليلة فقط، دون الحاجة إلى مستحضرات تجميل باهظة أو جلسات ليزر، تقدمها خبيرة التجميل منى الديب.

المكونات لوصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ

ملعقة كبيرة من الزبادي اللبن الرائب

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة من الكركم

في وعاء صغير، اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي بشرتك جيدًا بالغسول المناسب واتركيها لتجف.

وزّعي الخليط على الوجه أو المناطق المتأثرة بالاسمرار.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ثم مرري قطعة قطن مبللة بماء الورد لتهدئة البشرة.

عدد مرات الاستخدام

كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

يفضل استخدامها مساءً لتجنّب التعرض للشمس بعد الليمون.

نصائح إضافية

احرصي على ترطيب بشرتك بعد كل استخدام.

استخدمي واقي الشمس يوميًا لحماية بشرتك من الاسمرار المتكرر.

الإكثار من شرب الماء وتناول الفواكه يعزز نضارة البشرة من الداخل.

لماذا هذه الوصفة فعالة؟