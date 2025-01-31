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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اسمرار البشرة وزيادة الوزن.. اكتشف أعراض مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
اسماء محمد
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تعد مقاومة الأنسولين من أكثر المشكلات الصحية التى زاد انتشارها في السنوات الأخيرة وتجعل الإنسان يعاني من أعراض عديدة وتغير في الشكل وإذا لم يتم اكتشافها بسرعة وعلاجها فيمكن أن تكون سبب في إصابة الأشخاص بمرض السكري.

مع العلم أنه في بعض الحالات  يمكن أن تتطور مقاومة الأنسولين دون أعراض ملحوظة حتى تظهر حالات أكثر خطورة، مثل مرحلة ما قبل السكري أو مرض السكري.

أعراض مقاومة الأنسولين

ومع ذلك، هناك علامات خفية قد تشير إلى مقاومة الأنسولين نعرض لكم أبرزها وفقا لما جاء في موقع pharmachoice

1. زيادة الوزن
يمكن أن تكون زيادة الوزن غير المبررة، وخاصة حول البطن، واحدة من أولى علامات مقاومة الأنسولين.

عندما تكون مستويات الأنسولين مرتفعة، يخزن الجسم المزيد من الدهون، وخاصة في منطقة البطن وقد يؤدي هذا إلى خلق حلقة مفرغة حيث تؤدي زيادة الدهون في الجسم إلى تقليل حساسية الأنسولين. 

يذكر أن السمنة وغيرها من العلامات الجسدية المرتبطة بمقاومة الأنسولين أكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين المصابين بداء السكري من النوع 2 مقارنة بالنوع الأول.

2. ارتفاع نسبة السكر في الدم
حتى لو لم يتم تشخيص مرض السكري، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم يعد مؤشرا رئيسيا على مقاومة الأنسولين.

قد يرتفع سكر الدم بعد تناول الوجبات، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وبمرور الوقت، قد يؤدي ارتفاع مستويات سكر الدم باستمرار إلى إتلاف الأعضاء والأعصاب والأوعية الدموية.

3. ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم
غالبًا ما تصاحب مقاومة الأنسولين مستويات الكوليسترول غير الطبيعية، وخاصة ارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL).

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وهي حالة أخرى مرتبطة عادة بمقاومة الأنسولين.

4. تغيرات الجلد والاسمرار
قد يلاحظ الأشخاص المصابون بمقاومة الأنسولين تغيرات في الجلد، مثل نموات صغيرة وسميكة تسمى علامات الجلد. ومن العلامات الشائعة الأخرى ظهور بقع داكنة مخملية على الجلد، وخاصة حول الرقبة أو الإبطين أو الفخذ.

تُعرف هذه الحالة باسم داء السماك الأسود، ووفقًا لمايو كلينيك ، فإن معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة أصبحوا مقاومين للأنسولين.

5. التعب
يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى شعورك بالتعب والخمول.

عندما لا يستخدم الجسم الجلوكوز بكفاءة للحصول على الطاقة، فإن ذلك يؤدي إلى الشعور بالتعب، حتى بعد تناول الوجبات. وقد يؤدي هذا إلى الشعور بانخفاض الطاقة طوال اليوم.

6. كثرة التبول
مع تقدم مقاومة الأنسولين، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم بما يكفي لتتسرب إلى البول، مما يسبب التبول المتكرر.

غالبًا ما يرتبط هذا العرض بمرض السكري، ولكن يمكن أن يظهر في المراحل المبكرة من مقاومة الأنسولين.

7. وخز في القدمين
يمكن أن يكون الوخز أو الخدر أو الألم في القدمين علامة مبكرة على تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يمكن أن تبدأ هذه الأعراض، المعروفة باسم الاعتلال العصبي السكري، حتى قبل تشخيص مرض السكري، وغالبًا ما ترتبط بفترة طويلة من مقاومة الأنسولين.

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