كيفية سداد دين توفى صاحبه؟.. الإفتاء تحدد أسلم طريقة في 42 ثانية

لعل كيفية سداد دين توفى صاحبه ؟ ، يعد من الأمور المهمة التي قد تربك البعض ولا يعرفون الطريقة، وما يزيد أهمية معرفة كيفية سداد دين توفى صاحبه ؟ ، خاصة أن الدين لا يسقط عن الميت بمجرد الوفاة وإنما يظل معلقًا في رقبته، كما أن سداد الدين مقدم على توزيع التركة إلى أن يعفو صاحبه، ولكن ماذا لو مات الدائن والمدين ، حينئذ يطرح السؤال عن كيفية سد دين توفى صاحبه ؟، لإزاحة هذا الهم من فوق قبر المتوفي المدين.

كيفية سداد دين توفى صاحبه

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في مسألة الديون، أنه يجب رده، أما إذا تنازل صاحب الدين عن حقه، فلا حرج في عدم الرد وهذا جائز لا شئ فيه ولن يحاسب على عدم الرد أمام الله تعالى.

وأوضح “شلبي” في فيديو بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع اليوتيوب في إجابته عن سؤال: ( ما كيفية سداد دين توفى صاحبه ؟، حيث إن هناك شخص استلف من أخته مبلغًا ماليًا لعلاجه وتوفي بعدها ، وقام الورثة بسداد جزء من المبلغ وتبقى جزء للأخت، ثم توفيت الأخت ، لذا لمن يمكن سداد المبلغ المتبقي ، وكيف ؟)، أن المبلغ المتبقي من الدين يسدد إلى ورثة الأخت -الدائنة-.

و أضاف أن الأخت توفت وتركت ورثة وهم من لهم الحق في هذا المال ، ويسدد لهم الدين ويقسم عليهم كل حسب حصته الشرعية ، إذن هذا المال المتبقي من الدين الذي كان للأخت بعد وفاتها ينتقل إلى ورثتها ويوزع عليهم كل حسب نصيبه الشرعي.

المماطلة في سداد الدين

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن المماطلة في سداد الدين حرام شرعاً، لما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم، ويعتبر الامتناع عن سداد الدين ، ورطة للممتنع عن سداده فهو يغرسه في ذنب وإثم عظيم، وعليه أن يسارع لسداد هذا الدين والاستغفار عن الذنب الذي فعله، منوهة بأن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد لا تجوز شرعًا وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو ما يضع صاحبه في ورطة مع الله وذنبه أن يتوب ويستغفر حتى يرد الحق لأصحابه.

دعاء سداد الدين

ينبغي علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل أزمة، باب الله مفتوح، سواء في الضيق أو الفرج أو الكرب أو الفرح، ودعاء سداد الديون من أفضل العبادات التي تقرب العبد من ربه، ولا شيء مستحيل امام الله ، كل الأمور ممكنة على أن تكون كلمات دعاء سداد الدين سببا في الفرج وقد تكون أبواب السماء مفتوحة والله قادر على كل شيء ومن دعاء سداد الدين:

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

اللهم ونسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك.

أبو هُريرَةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه كانَ مِن دُعاءِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: أعوذُ بكَ مِن الجوعِ، أي ألجأُ وألوذُ وأعتِصمُ بكَ مِن خُلوِّ البَطنِ، و"الجوعُ": ألَمٌ يحصُلُ عندَ خُلوِّ المعِدةِ مِن الطَّعامِ ويُؤدِّي أحيانًا إلى المرضِ وأحيانًا أُخرى إلى الموتِ؛ "فإنَّه بِئسَ الضَّجِيعُ"، أي: فإنَّ الجائعِ يُلازِمُ الفِراشَ فيمنَعُ صاحِبَه مِن القيامِ بأمورِ دُنياهُ وعِباداتِه، وهوَ مِن أقبحِ الأسبابِ التي يَلزمُ الإنسانُ الفِراشَ بها.

اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق، والحرق، والهرم. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت.

وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك.

إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

دعاء قضاء الدين والفقر

حدّثنا عبد الله، حدّثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلّمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك " مسند أحمد بن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ - مُسْنَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ - وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.