يحمل جنسية أجنبية.. قرار بشأن شخص يروج ويبيع عقاقير مجهولة المصدر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بترويج وبيع الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزته (785 عبوة منشطات مختلفة) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم ترويج العقاقير والمنشطات غير المرخصة.