قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في القاهرة اليوم

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة في قطع المياه عن 7 مناطق بمدينة السلام بالقاهرة لقيامها بأعمال لحامات برافع أطلس على خط الطرد الرئيسي للرافع قطر ۱۰۰۰مم بمدينة السلام لمدة 8 ساعات بداية من اليوم السبت الموافق ٦-٩-۲۰٢٥ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم

قطع المياه عن مناطق في القاهرة

وقالت شركة مياه الشرب أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي :

مناطق مساكن اسكندرية ٢

مساكن الدلتا ٢

اسكانات اطلس ٤

اسكانات الجمهورية ١ ٢٠

اسكانات القاهرة " و هـ

مساكن العاملين بمحطة البركة

منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية

ضعف ضخ المياه في مناطق بالقاهرة:

ونوهت شركة مياه الشرب عن ضعف المياه بمناطق العبد ۷۰۰ واسبيكو القديم والجديد.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه. هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵ أو على خدمة الواتساب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥



