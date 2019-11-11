لن يمنعه عن الغناء وغير مُعدٍ.. رسالة مهمة من هاني الناظر إلى رامي جمال بعد إصابته بـ البهاق

حرص الدكتور هاني الناظر أستاذ امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث السابق على الحديث عن مرض البهاق والذي أعلن الفنان رامي جمال إصابته به مؤخرًا وكشف عن نيته إعتزال الفن خوفًا من التعرض لإنتقادات .



وكتب هاني الناظر من خلال حسابه على الفيسبوك، قائلا:" نشر الفنان المطرب رامي جمال بنفسه علي صفحته اليوم منشور أعلن فيه انه يعاني من مرض البهاق وتناقل العديد من الناس هذا المنشور وكتب البعض عن المرض معلومات خاطئة تماما".



وأضاف :" من ناحيتي انقل لرامي تمنياتي الطيبة ودعائي له بالخير والشفاء بمشيئة الله واكد له وللجميع ان مرض البهاق غير خطير وليس له اي مضاعفات والأهم ايضا انه مرض غير معدٍ نهائيا وإنما هو مرض مناعي ناتج عن خلل في الجهاز المناعي في صورة نشاط مناعي زائد وليس ضعفا في المناعة كما يشاع والمرض لا يعوقه عن عمله … تمنياتي بكل الخير والصحة لرامي باذن الله ".