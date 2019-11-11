أخبار الرياضة| مفاجأة عن إقالة فايلر .. صفقة الأهلي مهددة بالفشل.. ورد فعل غريب من محرز على هدف صلاح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية وجاءت كالتالي:
لا يتعامل بإنسانية | مسئول سويسري يفجر مفأجأة عن فايلر مدرب الأهلى
فجر ريمو ماير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري ، مفاجأة حول سبب إقالة رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي من تدريب فريق لوزيرن.
رد فعل غريب من رياض محرز بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي |شاهد
استعان الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي بهاتف أحد المشجعين، وذلك أثناء تواجده على دكة البدلاء ، في مباراة فريقه التي جمعته بليفربول ، أمس في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.
أحمد شوبير يظهر من جديد عبر شاشة تايم سبورت .. تفاصيل
أعلن الإعلامى أحمد شوبير مقدم البرامج الشهير بقناة «أون سبورت» ظهوره اليوم الأحد عبر شاشة قناة «تايم سبورت».
حكم جزائري بديلا لـ جهاد جريشة في كأس العالم للأندية
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار الحكم الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بدولة قطر.
ألفاظ غير محترمة واعتذارات .. تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي| فيديو
أكد غريب فتحي، مدرب ناشئي الإسماعيلي، أن المباراة بين فريقه والأهلي كانت مميزة للغاية.
أولى صفقات الأهلى المنتظرة فى الميركاتو الشتوى مهددة بالفشل | تفاصيل
تمسك مسئولو نادي إنبي ببقاء أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ، مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروى الجارى رافضا اى عروض تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة .
لا يتعامل بإنسانية | مسئول سويسري يفجر مفأجأة عن فايلر مدرب الأهلى
فجر ريمو ماير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري ، مفاجأة حول سبب إقالة رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي من تدريب فريق لوزيرن.
رد فعل غريب من رياض محرز بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي |شاهد
استعان الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي بهاتف أحد المشجعين، وذلك أثناء تواجده على دكة البدلاء ، في مباراة فريقه التي جمعته بليفربول ، أمس في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.
أحمد شوبير يظهر من جديد عبر شاشة تايم سبورت .. تفاصيل
أعلن الإعلامى أحمد شوبير مقدم البرامج الشهير بقناة «أون سبورت» ظهوره اليوم الأحد عبر شاشة قناة «تايم سبورت».
حكم جزائري بديلا لـ جهاد جريشة في كأس العالم للأندية
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار الحكم الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بدولة قطر.
ألفاظ غير محترمة واعتذارات .. تفاصيل خناقة الأهلي والإسماعيلي| فيديو
أكد غريب فتحي، مدرب ناشئي الإسماعيلي، أن المباراة بين فريقه والأهلي كانت مميزة للغاية.
أولى صفقات الأهلى المنتظرة فى الميركاتو الشتوى مهددة بالفشل | تفاصيل
تمسك مسئولو نادي إنبي ببقاء أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ، مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروى الجارى رافضا اى عروض تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة .