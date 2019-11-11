أخبار الرياضة| مفاجأة عن إقالة فايلر .. صفقة الأهلي مهددة بالفشل.. ورد فعل غريب من محرز على هدف صلاح

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية وجاءت كالتالي:فجر ريمو ماير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري ، مفاجأة حول سبب إقالة رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي من تدريب فريق لوزيرن.استعان الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي بهاتف أحد المشجعين، وذلك أثناء تواجده على دكة البدلاء ، في مباراة فريقه التي جمعته بليفربول ، أمس في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.أعلن الإعلامى أحمد شوبير مقدم البرامج الشهير بقناة «أون سبورت» ظهوره اليوم الأحد عبر شاشة قناة «تايم سبورت».استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار الحكم الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل بدولة قطر.أكد غريب فتحي، مدرب ناشئي الإسماعيلي، أن المباراة بين فريقه والأهلي كانت مميزة للغاية.تمسك مسئولو نادي إنبي ببقاء أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ، مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروى الجارى رافضا اى عروض تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة .