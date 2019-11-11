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أخبار البلد

وزير الري يبحث تحديث السحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:15 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
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أ ش أ
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي تحديث الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع المعنيين بهذه الدراسة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة والمركز القومي لبحوث المياه، وعدد من القيادات التنفيذية بقطاع المياه الجوفية بالوزارة، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم /الاثنين/.

وأوضحت الوزارة قطاع المياه الجوفية ينفذ تلك الدراسة بالتعاون مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ لمتابعة تقدم الدراسة وعرض المخرجات النهائية المتوقعة للمرحلة الأولى ومناطق التنمية المقترحة، وكذلك الأعمال اللازمة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

ووجه الدكتور عبد العاطي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ تلك الأعمال، مشيدًا بالجهد المبذول في حصر وتبويب بيانات الآبار الجوفية، وكذلك تحديث خرائط إمكانات المياه الجوفية، وإنتاج خرائط جديدة لمناطق التنمية المقترحة بناء على بيانات الآبار.

كما أشاد بنتائج الأعمال الاستكشافية مع متابعة السحب الآمن من الآبار، طبقًا للمقننات المحددة مع الاستخدام الرشيد بما يحافظ على استدامة المورد والحفاظ على نوعيته.
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