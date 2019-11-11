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رياضة

فانيري ديارا يعلن تشكيل مالى أمام الكاميرون رسميا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
أعلن فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الكاميروني في لقاء الجولة الثانية المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وجاء التشكيل كالأتي:-

حراسة المرمى: كويتا يوسف

خط الدفاع: بوراما دومبيا، إيسوف تراوري، كانوتي كليما، شاتو، فيلكس.

خط الوسط: إليو ديانج، دومبيا، البلال تراوري، علي مالا، تانديما.

المهاجم: إبراهيما كونى.
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