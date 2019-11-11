مدير مستشفى المنشاوي بطنطا يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة ضحية القطار.. فيديو

أكد الدكتور متولى ابو رية مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أن الشاب أحمد مبروك فني تمريض 24 سنة صاحب واقعة القفز من قطار "طنطا – كفرالزيات"، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة، مؤكدا ان الشاب وصل إلى الاستقبال في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا.



وأضاف مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور ان الشاب وصل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو يعاني من نزيف داخلي في المخ وكسر الجمجمة، ما تسببت فى وفاته بعد مرور 4 ساعات داخل غرفة العناية المركزة.



وتابع مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أن المستشفى حاول بكل جهد إنقاذ الشاب وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي ولكن حالته كانت سيئة وكنا نتوقع وفاته.



وأشار مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا أن هذا الشاب توفى اليوم الساعة 4 عصرا .