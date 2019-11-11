وزيرة الاستثمار: 3 باحثات بزمالة برنامج لوريال- اليونسكو

كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، 3 باحثات مصريات فائزات بزمالة برنامج لوريال- يونسكو من أجل المرأة فى العلم لعام 2019، وذلك خلال احتفالية نظمتها شركة لوريال مصر للعام الثانى على التوالى، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبنوا جوليا، مدير عام لوريال مصر.



وقامت الوزيرة بصفتها سفيرة برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة فى العلم فى مصر، بتسليم الزمالة للباحثات المتميزات بهدف دعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي وبالأخص في مجال العلوم الحياتية والهندسة، وهن الدكتورة ندى عبد العزيز، جامعة القاهرة لمرحلة ما بعد الدكتوراه، والدكتورة مها محمد حميمي، جامعة القاهرة والدكتورة سارة حلاوة، الجامعة الامريكية على الزمالة في مرحلة الدكتوراه لهذا العام.



وأكدت الوزيرة، أن دعم مجال التعليم والبحث العلمي يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وهو ما يتماشى مع إعلان الدولة عام 2019 عامًا للتعليم في إطار الاستثمار في العنصر البشري.



وقدمت الوزيرة، الشكر لشركة لوريال على دورها فى المسؤولية المجتمعية والاستثمار فى رأس المال البشرى والبحث العلمى والابتكار، واختيارها لمصر لاطلاق عدد من المبادرات منها برنامج المرأة فى العلم، وذلك نتيجة للتشريعات التى قامت بها الحكومة ومنها قانون الاستثمار الذى نص على المسؤولية المجتمعية للشركات، كما قدمت الوزيرة، شكرها لليونسكو على دعمها لتمكين المرأة.



وأضافت أن برنامج من أجل المرأة في العلم يعكس نجاح تضافر جهود الحكومة والشركاء فى التنمية والقطاع الخاص لرفع جودة وكفاءة البحث العلمي، معربة عن سعادتها بدعم شركة لوريال مصر للباحثات المصريات وأكدت أنها تتطلع إلى تمكين المزيد من العالمات المتميزات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وشركائها فى التنمية على دعم البحث العلمي.