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فن

في ذكرى ميلاد هند رستم.. تعرف على سبب عدم استكمال تعليمها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
هند رستم
هند رستم
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سعيد فراج
يحل اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد النجمة هند رستم، أو مارلين مونرو الشرق كما لُقبت، والتي تركت لنا العديد من الأعمال الفنية الكبيرة في تاريخ السينما، رغم اعتزالها في أوائل الأربعينات من عمرها.

وفي لقاء تليفزيون لـ ابنة هند رستم (بسنت حسن رضا) مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت بسنت إن والدتها لم تستكمل تعليمها، لأن والدها أخرجها من المدرسة، لذلك بدأت العمل بالفن في عمر 15 سنة.

وأضافت بسنت حسن رضا، أن والدتها كانت تحب التعليم والثقافة لذلك استقدمت مدرسة لغة فرنسية لتعلمها الفرنساوي في المنزل، مؤكدة أيضا على الجانب الإنساني للنجمة هند رستم وانها لم تقم بحرمانها من والدها حسن رضا بالرغم من الانفصال.

وأشارت بسنت أن هند رستم ورثت جمالها اللافت من والدها وأعمامها، الذين كانوا على درجة من الوسامة مثل نجوم هوليود، مشيرة إلى أن النجمة الراحلة دخلت عالم الفن بالصدفة ولم تسعى له.
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