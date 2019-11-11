جرعة بنج زائدة تقضي على طالب في أسوان أثناء إجرائه عملية بقدمه

قصة مأساوية شهدتها محافظة أسوان بعد وفاة طالب عقب إعطائه حقنة بنج زائدة قبل البدء فى تركيب شرائح ومسامير بقدمه اليسرى.



وترجع القصة إلى أنه أثناء قيام محمد رفعت محمد حسن الطالب بمدرسة الثانوى التجارى بوادى النقرة شمال أسوان ، والبالغ من العمر 16 عامًا بتركيب لمبة كهرباء بمنزلهم بقرية قته بمركز نصر النوبة سقط على قدميه أسفل القدم اليسرى ، وتم نقله إلى مستشفى نصر النوبة المركزى.



وقال والد المتوفى إنه بعد إجراء الأشعة اللازمة تم نقله على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعى ، وتم عمل الفحوصات المؤقتة حتى تم حجزه بغرفة المستشفى ليتم تجهيزه لإجراء عملية تركيب شرائح مسامير أسفل القدم اليسرى.



وعقب إعطاء " محمد " جرعة زائدة من البنج دخل مرحلة فقدان وعى وغيبوبة تامة ، وخلال انتظار الأسرة فى مدة تصل إلى 6 ساعات تقريبًا أبلغه الطاقم الطبى بتحويل نجله إلى العناية المركزة ، وفوجئ بأنه فاقد الوعى بسبب إعطائه جرعة تخدير زائدة لم يتحملها ، وتوفاه الله على أثرها .



وناشدت أسرة محمد الحصول على حقهم القانونى من المتسبب في وفاة ابنهم .



ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله العبيدى مدير مستشفى أسوان الجامعى أن التقرير النهائى عن وفاة الطالب محمد رفعت لم ينته بعد ، وأن الطالب كان يعانى من حساسية لنوع البنج مما أدى إلى فقدان كامل للوعي ، وأن الطالب تم إعطاؤه جرعة البنج والنوعية المعتادة ووارد حدوث حساسية من البنج .



وقال مدير المستشفى إن الإجراءات الطبية التى تمت تحت إشراف رئيس قسم التخدير والمساعد "النوبتجى" هى إجراءات معتادة تتم فى مثل هذه الحالات ، فيما قام عميد كلية الطب بإحالة الواقعة للتحقيق ، وأن هناك تقارير مبدئية من قسمى التخدير والعظام بالحالة والإجراءات الطبية التى تمت منذ وقت دخول غرفة العمليات .