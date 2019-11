مدير فيسبوك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: السوق المصرية الأسرع نموًا في المنطقة

أكد رامز شحادة المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن السوق المصرية تعد إحدى أسواق التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في المنطقة بفضل بيئة الأعمال الديناميكية التي تضم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.



جاء ذلك خلال إطلاق برنامج "Boost with Facebook" في إطار شراكة بين شركة فيسبوك وشركة "رايز أب"، والذي يعد برنامجا تدريبيا عالميا تم وضعه من أجل مساعدة المشروعات الصغيرة على النمو وصقل المهارات الرقمية لدى المزيد من الأشخاص للمنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وقال المدير التنفيذي لشركة فيسبوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يسرّنا دعم مصر من أجل تحقيق النجاحات المنشودة، ولأننا ندرك جيدًا مدى أهمية الإلمام بالمهارات الرقمية لدى المتقدمين للحصول على وظيفة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونسعى لإتاحة الموارد اللازمة للقوة العاملة في مصر من أجل اكتساب تلك المهارات ، كما نأمل توفير ما تحتاج إليه الشركات من موارد تساعدها على النمو".



ويهدف برنامج "Boost with Facebook" إلى تدريب 2000 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار ستة أشهر في عدة أنحاء من جمهورية مصر العربية تشمل القاهرة والصعيد والدلتا ، وسيركز البرنامج في مراحله الأولى على الصناعات اليدوية التي تتضمن صناعات النسيج والتطريز بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وخدمات المواطنين والرعاية الصحية والزراعة والاستيراد والتصدير والأعمال الهندسية، وجميعها تساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد المصري.



وفي إطار هذا البرنامج ، سيقدم متخصصون بفيسبوك دورات "تدريب المدربين" لتمكين المشاركين من نقل معرفتهم وخبرتهم بفعالية وضمان امتداد أثر البرنامج ليشمل أعدادًا متزايدة.

من جهتها ، أكدت سحر نصر أن الوزارة حريصة على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة مشروعات التحول الرقمي ، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير في خلق فرص عمل للشباب والمرأة.



ودعت الوزيرة شركتي فيس بوك ورايز اب للمشاركة في منتدى أفريقيا 2019 ، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويضم جلسات عن رواد الأعمال والاستثمار في رأس المال البشري.



من جانبه ، قال عبد الحميد شرارة رئيس شركة رايز أب "تمثل الشراكة مع فيسبوك علامة فارقة في مسيرة رايز أب؛ فمنذ انطلاق أعمالنا في السوق المصري منذ 6 سنوات دأبت الشركة على دعم نهوض رواد الأعمال عبر عقد شراكات عدة سواء مع الحكومة أو شركات أخرى،

ونجحنا بالفعل في ترسيخ دعائم الثقة بين أوساط الشباب المصري والوصول إلى نسبة كبيرة منهم مما يساعدنا على النجاح في تقديم برنامج (Boost with Facebook) ، وهو البرنامج التدريبي الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



يشار إلى أنه وبحسب الإحصاءات، فإن 71% من المصريين متصلون بواحدة على الأقل من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على الإنترنت، وتواصل هذه النسبة صعودها يومًا بعد يوم، وتمنح مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب الأعمال ميزة مهمة في اقتصاد اليوم المتسم بسرعة الحركة والتطور، خصوصًا بعد وصول عدد مستخدمي تطبيق فيسبوك إلى 23 مليون مصري عبر هواتفهم المحمولة يوميًا.



وتوفّر فيسبوك ضمن عروضها التعليمية للشركات الصغيرة والمتوسطة منصة "Blueprint" للتعليم الإلكتروني للراغبين في تحسين مهارات استخدام أدوات التسويق الرقمية، وتحتوي هذه المنصة على عشرات الدورات التدريبية المجانية ، بدءًا من أبسط المهارات كشرح المبادئ الأساسية لإنشاء إعلانات جذابة مخصصة للهواتف المحمولة ، وصولًا إلى دورات أكثر تقدمًا عن التخطيط الاستراتيجي ووضع الميزانية للحملات الإعلانية، وتتوفر جميع المعلومات عن هذه البرامج التدريبية بالإضافة إلى قصص نجاح عدد من رواد الأعمال باستخدام تلك الأدوات في أنشطتهم اليومية على الرابط التالي : https://www.facebook.com/boost.