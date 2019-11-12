AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اخبار البرلمان| حكاية تخفيض اسعار السلع بالتموين.. وتبرئة كمسري قطار طنطا من تهمة القتل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:21 ص
عبد الرحمن سرحان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة أمس الإثنين 12 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

بعد خفض سعر الأرز والسكر جنيه | القصة الكاملة لتراجع أسعار السلع التموينية

شهدت أسعار السلع الأساسية تراجع ملحوظ في السوق الحر، إلا أن السلع التموينية ظلت كما هي بسعرٍ مرتفع، مما أثار حفيظة المواطنين ونواب البرلمان، فقدموا عددًا من طلبات الإحاطة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لتوضيح الأسباب وحل هذه المشكلة.

اقتصادية النواب تطالب الحكومة بتشكيل لجان لمواجهة الاحتكار

طالب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجان من الوزراء المختصين بالحكومة، لوضع قواعد تنفيذ تتعلق بمنع الممارسات الإحتكارية بجميع القطاعات، سواء كانت رسمية أو خاصة، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات تحتاج مراجعة لإتاحة المنافسة في السوق.

موقف الكمسري سليم.. أول تعليق من البرلمان على مصرع شاب بسبب إلقاء نفسه من القطار

علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حادثة إلقاء شاب نفسه من قطار "كفر الزيات – طنطا" ولاقى على أثرها مصرعه بعد إصابته بنزيف داخلي بالمخ؛ بعد مشادة كلامية بين الشاب والكمسرى تطورت إلى تشابك بالأيدي، أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل دخوله المحطة الرئيسية، لامتناع الشاب عن دفع غرامة التدخين بالقطار.

النواب يستعجل الحكومة بشأن قانون منع الغش التجاري

طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون منع الغش التجاري، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، مشيرًا إلى أنه يختلف عن قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أصدره البرلمان في دور الانعقاد الرابع.


لجان البرلمان تستعد لإصدار توصياتها النهائية بشأن أزمة الكلاب الضالة

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشكلة الكلاب الضالة، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، بالاشتراك مع مكتب لجنة الادارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.


تسبب السرطان.. تحرك برلماني للقضاء على مواد كميائية تدخل في صناعة مستحضرات التجميل

تقدمت النائب نانسي سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.


بعد تراجع معدل التضخم.. هل تنخفض أسعار الفائدة بالبنوك أم يتم تثبيتها.. البرلمان يجيب

شهد الوضع الاقتصادى المصرى تقلبات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث استقر سعر الدولار، بعد ما شهد حالة من الانخفاض التدريجى مؤخر، وبلغ سعر الدولار أمس نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، ليستقر على سعره بختام تعاملات أمس الأول، كما شهد التضخم تراجع غير مسبوق لأول مرة من 9 سنوات ، بعد ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، السبت، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة في أكتوبر من 4.8 في المائة في سبتمبر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معدل التضخم يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 سنوات.. النواب يكشفون أسباب التراجع.. ويؤكدون: انخفاض الأسعار وارتفاع قيمة الجنيه أهمها

اقتصادية البرلمان تكشف 3 أسباب أدت لانخفاض معدلات التضخم

انخفاض الأسعار.. بلومبرج: تراجع معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ 9 سنوات.. برلمانيون: هبوط سعر الدولار أمام الجنيه اهم الاسباب.. توقعات بتراجع سعر هذه السلع مع بداية 2020

أخبار البرلمان| بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع والسيارات مع بداية عام 2020.. و5 اقتراحات برلمانية لحماية محدودي الدخل

النواب يستعجل الحكومة بشأن قانون منع الغش التجاري

اقتصادية النواب تطالب الحكومة بتشكيل لجان لمواجهة الاحتكار

ترشيحاتنا

المنتخب الأولمبي يهزم غانا ويتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

اخبار الحوادث | الإعدام لقاتل الطفلة سندس فى الإسكندرية.. إصابة 7 عمال بكافتيريا بشرم الشيخ

8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل بـ حدائق القبة.. وإخلاء عقار من السكان | صور

موقف طريف لـ شوقي غريب | غانا تسجل الهدف الثاني قبل عودته من غرفة خلع الملابس

إصابة 7 عاملين بـ كافيتريا فندق في شرم الشيخ بسبب أسطوانة غاز

تسجيل صوتي .. والد أنغام يكشف حقيقة أمنية ابنته له بالموت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة