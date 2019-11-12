اخبار البرلمان| حكاية تخفيض اسعار السلع بالتموين.. وتبرئة كمسري قطار طنطا من تهمة القتل



تقدمت النائب نانسي سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.





بعد تراجع معدل التضخم.. هل تنخفض أسعار الفائدة بالبنوك أم يتم تثبيتها.. البرلمان يجيب



شهد الوضع الاقتصادى المصرى تقلبات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث استقر سعر الدولار، بعد ما شهد حالة من الانخفاض التدريجى مؤخر، وبلغ سعر الدولار أمس نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، ليستقر على سعره بختام تعاملات أمس الأول، كما شهد التضخم تراجع غير مسبوق لأول مرة من 9 سنوات ، بعد ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، السبت، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة في أكتوبر من 4.8 في المائة في سبتمبر.

تقدمت النائب نانسي سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.شهد الوضع الاقتصادى المصرى تقلبات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث استقر سعر الدولار، بعد ما شهد حالة من الانخفاض التدريجى مؤخر، وبلغ سعر الدولار أمس نحو 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، ليستقر على سعره بختام تعاملات أمس الأول، كما شهد التضخم تراجع غير مسبوق لأول مرة من 9 سنوات ، بعد ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، السبت، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة في أكتوبر من 4.8 في المائة في سبتمبر.

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة أمس الإثنين 12 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:شهدت أسعار السلع الأساسية تراجع ملحوظ في السوق الحر، إلا أن السلع التموينية ظلت كما هي بسعرٍ مرتفع، مما أثار حفيظة المواطنين ونواب البرلمان، فقدموا عددًا من طلبات الإحاطة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لتوضيح الأسباب وحل هذه المشكلة.طالب النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجان من الوزراء المختصين بالحكومة، لوضع قواعد تنفيذ تتعلق بمنع الممارسات الإحتكارية بجميع القطاعات، سواء كانت رسمية أو خاصة، مشيرًا إلى أن جميع القطاعات تحتاج مراجعة لإتاحة المنافسة في السوق.علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حادثة إلقاء شاب نفسه من قطار "كفر الزيات – طنطا" ولاقى على أثرها مصرعه بعد إصابته بنزيف داخلي بالمخ؛ بعد مشادة كلامية بين الشاب والكمسرى تطورت إلى تشابك بالأيدي، أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل دخوله المحطة الرئيسية، لامتناع الشاب عن دفع غرامة التدخين بالقطار.طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون منع الغش التجاري، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، مشيرًا إلى أنه يختلف عن قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أصدره البرلمان في دور الانعقاد الرابع.قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشكلة الكلاب الضالة، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، بالاشتراك مع مكتب لجنة الادارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.