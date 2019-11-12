طريقة عمل بيتزا بالبشاميل

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة جديدة ومختلفة لعمل بيتزا بالبشاميل لعشاق البيتزا.
مقادير بيتزا بالبشاميل
عجينة بيتزا بالبشاميل
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة سكر
حشو بيتزا بالبشاميل
زيتون أسود حلقات
ملح
فلفل أسود
زنجبيل بودرة
قرفة ناعمة
1 باكو خلطة بشاميل
2 كوب لبن
نصف كيلو طماطم مبشورة
طريقة تحضير بيتزا بالبشاميل
* تخلط مكونات العجينة في العجان وتقلب
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة بالنشابة وتفرد في صينية مستديرة
حشو بيتزا بالبشاميل
* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزيت على النار
* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويضاف الفلفل والطماطم المبشورة
* يضاف الخليط على الوجه
* يخلط خليط البشاميل مع اللبن على النار حتى الغليان
* يضاف الخليط على الوجه وتضاف الجبنة الموتزاريلا
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تقطع وتقدم
مقادير بيتزا بالبشاميل
عجينة بيتزا بالبشاميل
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة سكر
حشو بيتزا بالبشاميل
زيتون أسود حلقات
ملح
فلفل أسود
زنجبيل بودرة
قرفة ناعمة
1 باكو خلطة بشاميل
2 كوب لبن
نصف كيلو طماطم مبشورة
طريقة تحضير بيتزا بالبشاميل
* تخلط مكونات العجينة في العجان وتقلب
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة بالنشابة وتفرد في صينية مستديرة
حشو بيتزا بالبشاميل
* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزيت على النار
* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط ويضاف الفلفل والطماطم المبشورة
* يضاف الخليط على الوجه
* يخلط خليط البشاميل مع اللبن على النار حتى الغليان
* يضاف الخليط على الوجه وتضاف الجبنة الموتزاريلا
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
* تقطع وتقدم