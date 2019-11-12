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تكنولوجيا

اسرع بـ 20 مرة.. الإمارات تنطلق في تكنولوجيا الجيل الخامس

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:38 ص
الامارات
الامارات
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صدى السعودية
ذكرت صحيفة جلف نيوز أن شركتى «اتصالات» و «دو» في الإمارات بدأتا في تطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس، وذكرت الشركتان أنهما تتوسعان في تقديم الخدمة.

وتعد شبكة الجيل الخامس أسرع من حيث التحميل بمقدار من 10 إلى 20 مرة من شبكة الجيل الرابع.

وفى التاسع عشر من أكتوبر الماضي، تمكنت شركة اتصالات من إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في المنطقة، وبذلك أصبحت الشركة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق هذه الخطوة.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاقتصاد الإماراتى في مجال الرعاية الصحية والتصنيع والبنوك والتعليم.

وتستطيع تكنولوجيا 5G أن تصل إلى سرعات أكبر 100 مرة من الجيل الرابع، وهي التقنية الحالية التي تمكن الأشخاص من الاتصال بالمنازل والمركبات والروبوتات والأجهزة المحمولة وما يسمى «إنترنت الأشياء». ويعتقد الخبراء أنه سيكون هناك 30 مليون اشتراك محمول في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2024
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