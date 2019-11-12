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رياضة

فاروق جعفر: تفوقنا على غانا بدنيا وفنيا.. وقادرون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:59 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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أ ش ا
أكد فاروق جعفر مدرب منتخب مصر الأسبق أن منتخب مصر الأوليمبي لديه القدرة على تحقيق الفوز على الكاميرون في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم شباب تحت 23 سنة، والتي تستضيف فعالياتها مصر خلال الفترة ما بين 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وقال جعفر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المنتخب المصري يستطيع الفوز في المباراة المقبلة خاصة وأنه يمتلك من المقومات الفنية ما تمكنه من تخطي عقبة الفريق المنافس، مشيدا بالروح القتالية التي خاض بها الفراعنة لقاء غانا والتي كانت السبب الرئيسي في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق إن المنتخب الأوليمبي يضم في صفوفه العديد من النجوم الذين لديهم الخبرات والمهارات الفردية أمثال رمضان صبحي ، ومصطفى محمد ، أكرم توفيق، أحمد ابوالفتوح، والتي تمكنهم من صناعة الفارق أمام كبار المنتخبات الأفريقية.

وأشار إلى المستوى الرائع الذي ظهر به منتخب الفراعنة أمام غانا قائلا: "اللاعبون تمكنوا من التفوق على الفريق المنافس خاصة في شوط اللقاء الثاني بعد الظهور بشكل ملفت وبروح قتالية في الأداء الجماعي والفردي على المستوى الفني سواء في الجمل التكتيكية والمهارات الفردية ، وخاصة في النواحي الهجومية بعد ما تأخر المنتخب الأوليمبي مرتين وتمكن من تعديل النتيجة ثم الفوز"، حيث تأخر المنتخب الوطني مرتين بعدما تقدم ياو يبواه في الدقيقة 6 وصامويل أوبينج في الدقيقة 46 ، ولكن لاعبي الفراعنة أدركوا التعادل في المناسبة الأولى بهدف مصطفى محمد في الدقيقة 11، ثم بهدف رمضان صبحي والذي تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 83 إلى 2-2 ، ثم هدف الفوز الذي أحرزه أحمد ياسر ريان في الدقيقة 88 .

وأضاف أن المنتخب الأوليمبي بجانب التفوق الفني على الفريق المنافس تمكن أيضا من إثبات ذاته داخل المستطيل الأخضر وبشكل جيد في النواحي البدنية بعدما نجح في الظهور بهذا الشكل الفعال وخاصة الرباعي "صبحي " "وأبو الفتوح " ومصطفى محمد ، و" توفيق "أمام الفريق الأفريقي المنافس والذي يتميز بالقوة البدنية .
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