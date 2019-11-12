بـ الأسود الشتوى.. كارول سماحة بإطلالة جديدة تبرز رشاقتها

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة أنيقةوأرتدت كارول، في اطلالتها الجديدة بنطال باللون الأسود منسقة معه بلوفر باللون الأسود وبأكمام شفافة مطرز باللولى، وأنتعلت half boot باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها، ووضعت أكسسوارات بسيطة كساعة يد باللون الذهبى مع أنسيال أنيق.وأعتمدت كارول فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع أحمر شفاة باللون البيج، وتركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها مع رفع أطرافة بطريقة أنيقة