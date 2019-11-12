AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأسود الشتوى.. كارول سماحة بإطلالة جديدة تبرز رشاقتها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة كارول سماحة، صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة أنيقة

وأرتدت كارول، في اطلالتها الجديدة بنطال باللون الأسود منسقة معه بلوفر باللون الأسود وبأكمام شفافة مطرز باللولى، وأنتعلت half boot باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها، ووضعت أكسسوارات بسيطة كساعة يد باللون الذهبى مع أنسيال أنيق.

وأعتمدت كارول فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع أحمر شفاة باللون البيج، وتركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها مع رفع أطرافة بطريقة أنيقة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان قصير..هايدى موسى تتألق من حفل عيد ميلادها

بفستان أوف شولدر.. أحدث إطلالات كارول سماحة

أجمل الأيام حتمًا سيكون غدًا.. يارا تتألق بـ إطلالة ناعمة على إنستجرام

بـ ملابس لافتة.. نوال الزغبى تتألق بإطلالة جريئة على إنستجرام

half boot وفستان قصير.. ريهام حجاج تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

بفستان غريب... كارول سماحة تخطف الأنظار..صور

ترشيحاتنا

تبدأ من 5 آلاف جنيه.. مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة

شكرا لإنك مستحملاني.. رسالة عمر خورشيد لزوجته بمناسبة عيد زواجهما

وسط الملعب يؤرق شوقى غريب قبل مواجهة الكاميرون

محمد سراج يكشف عن تفاصيل الإعداد لإنشاء ستاد الأهلي الجديد

حكم دفن جنين بدون الصلاة عليه

الأردن يحبط خططا إرهابية لاستهداف مسئولين بسفارتي أمريكا وإسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلتها تحولت إلى كابوس.. مسافرة توثق موقفًا مزعجًا على متن طائرة

ضحية السيجارة سقط تحت عجلات القطار بسبب 100 جنيه ..القصة كاملة

شاهد.. صور العالمي عمرو دياب في ميدان تايمز بنيويورك