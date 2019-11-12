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تكنولوجيا

تعرف على حملة عروض 11.11 للتجارة الإلكترونية فى مصر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:01 م
التسوق يوم 11 نوفمبر
التسوق يوم 11 نوفمبر
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احمد عبد القوى
أعلن ’سوق.كوم‘ عزمه إطلاق حملة عروض سوق 11.11 في شهر نوفمبر ليخص العملاء بفرصة الاستفادة من آلاف العروض الحصرية.

واعتبارًا من 11 إلى 13 نوفمبر 2019 يقدم سوق.كوم آلاف الباقات والعروض على طيف واسع من المنتجات، بما فيها الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والألعاب والمواد الاستهلاكية والكتب.


ومن جانبه ، أكد عمر الصاحي المدير العام لسوق دوت كوم مصر قائلا: "لقد حققت النسختان السابقتان من حملة تخفيضات سوق 11:11 نجاحا كبيرا لدى عملائنا الذين عبروا عن إعجابهم بالعروض التي قدمناها، وكنتيجة لذلك فنحن نعيد العروض مرة أخرى مع تقديم خدمة التوصيل المميزة في نفس اليوم حيث يمكن لعملائنا الحصول على طلباتهم بشكل أسرع . نحن نشعر بالحماس تجاه هذه التطورات الأخيرة حيث يعمل فريقنا بشكل جاد لتقديم خصومات حصرية على تشكيلة كبيرة من المنتجات في الوقت الذي نقوم فيه بتيسير عملية التوصيل.

وستتضمن حملة تخفيضات سوق 11:11 والتي أصبحت من أبرز الفعاليات على أجندة عروض التسوق السنوية في مصر، مع آلاف من الباقات والعروض تقدمها علامات تجارية محلية وإقليمية وعالمية. حيث سيمكن للعملاء التمتع بالتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات، تتضمن ’سامسونج‘ و’LG‘ و’Kindle‘ و’ نيو بالانس‘ و’توشيبا ‘ و’Nike‘ و’أديداس‘وغيرها.

وفي مقابل 65 جنيها فقط وبلا حد أدنى للطلبات، سيتمكن العملاء من الاستمتاع بخدمة التوصيل في نفس اليوم للمنتجات المعروضة من قبل سوق ( FBS ( وذلك في محافظتي القاهرة والجيزة حال إتمام الطلب قبل الثانية عشر ظهرا .

ويعمل ’سوق.كوم‘ باستمرار على ابتكار عروض مميزة لمواكبة متطلبات عملائه وضمان حصولهم على أفضل تجربة للتسوق عبر الإنترنت.
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