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أخبار العالم

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال بهاء أبو العطا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:58 م
أول تعليق من نتنياهو
أول تعليق من نتنياهو على اغتيال ابو العطا
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سمر صالح
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن القرار باغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا اتخذ بالإجماع في اجتماع المجلس الوزاري المصغر قبل أسبوع.

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجولة الجديدة من القتال بين إسرائيل وغزة قد تستغرق وقتا.

وتابع نتنياهو أن "إسرائيل غير معنية بالتصعيد مع غزة لكننا سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن أنفسنا".

وقالت القناة 12 العبرية إن قرار اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا تم اتخاذه منذ حادثة هروب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من حفله الانتخابي في أسدود قبل شهرين على وقع إطلاق الصواريخ.

وأوضح المحلل في القناة العبرية، عميت سيجل، أن القرار اتخذ حينها لتصفية أبو العطا، إلا أنه تم تأجيل التنفيذ لتكون الظروف ملائمة.

وأشار سيجل إلى أن "الكابينت" صادق الأسبوع الماضي على تنفيذ عملية اغتيال أبو العطا.

الجدير بالذكر، أن الإعلام الإسرائيلي تداول قبل شهرين، مقاطع مصورة تظهر هروب نتنياهو أثناء انطلاق صفارات الإنذار في محيط غلاف غزة، وذلك خلال تواجده في مؤتمر انتخابي في أسدود.
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