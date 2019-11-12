AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في يومه العالمي.. تعرف على أبرز علاجات الالتهاب الرئوي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:07 م
أبرز علاجات الالتهاب
أبرز علاجات الالتهاب الرئوي
Advertisements
رضوى حسام
بتغير الفصول وانتهاء الخريف وقرب قدوم الشتاء ، تنتشر كثير من الأمراض أشهرها الالتهاب الرئوي، فهو يعتبر من الأمراض النسبية التي تعتمد على مدى خطورة الحالة.

وبالنسبة لمعظم الناس تتضح أعراض الالتهاب الرئوي من تلقاء نفسها خلال 7 إلى 10 أيام من الظهور، ومع ذلك فإن الحالات الأكثر شدة تتطلب علاجًا عنيفًا، نشر موقع " health line " أشهر علاجات الالتهاب الرئوي.

العلاج الأكثر شيوعا لـ لالتهاب الرئوي الحاد هو مسار طويل من الأدوية القوية المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من التهاب في رئتيك عن طريق قمع نظام المناعة لديك، وبناءً على الأعراض.

وقد تحتاج أيضًا إلى العلاج بالأكسجين لتحسين تنفسك، يتضمن ذلك إعطاء أكسجين إضافي من خلال قناع الوجه أو أنابيب صغيرة من خلال فتحات الأنف.

كما تشمل العلاجات الأخرى لـ لالتهاب الرئوي ما يلي :-

- مزيلات الاحتقان
- مثبطات السعال
- موسعات القصبات
- العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 جنيهات .. طريقة للتخلص من تجاعيد الوجه في دقائق

غدا .. العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي

تعرف على الفوائد الصحية للبان الدكر وأفضل طريقة لاستخدامه

فى يومه العالمى.. عادات صحية يجب على المصابين بالالتهاب الرئوى اتباعها

في اليوم العالمي لـ الالتهاب الرئوي.. أطعمة تحمي من الإصابة به.. واحذر من اللحوم الحمراء

ترشيحاتنا

فيديوجراف| ماكيير هيثم أحمد زكي يكشف عن موقف غريب أثناء غسله

مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور

بعد انتشاره فى عدد من المحافظات.. احترس قتل الذباب باليد يصيبك بهذه الأمراض

في ذكرى رحيله.. شاهد زوجة محمود عبد العزيز الأولى وأم أبنائه

إسرائيل تنشر فيديو لحظة قصف أكبر شوارع تل أبيب وتدميرها

مقتل وإصابة 8 أشخاص في قصف إسرائيلي قرب سفارة لبنان بـ دمشق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزلقان عين شمس يتحول لمقلب قمامة.. والأهالي: زهقنا من الريحة.. فيديو وصور

حالة نادرة.. شاب يكتشف وجود سن داخل أنفه لمدة 20 عامًا بالصدفة

بسبب سلوكها.. أم تواجه مشكلة في زيارة طفلها المريض بالمستشفى.. شاهد