في يومه العالمي.. تعرف على أبرز علاجات الالتهاب الرئوي

بتغير الفصول وانتهاء الخريف وقرب قدوم الشتاء ، تنتشر كثير من الأمراض أشهرها الالتهاب الرئوي، فهو يعتبر من الأمراض النسبية التي تعتمد على مدى خطورة الحالة.





وبالنسبة لمعظم الناس تتضح أعراض الالتهاب الرئوي من تلقاء نفسها خلال 7 إلى 10 أيام من الظهور، ومع ذلك فإن الحالات الأكثر شدة تتطلب علاجًا عنيفًا، نشر موقع " health line " أشهر علاجات الالتهاب الرئوي.





العلاج الأكثر شيوعا لـ لالتهاب الرئوي الحاد هو مسار طويل من الأدوية القوية المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من التهاب في رئتيك عن طريق قمع نظام المناعة لديك، وبناءً على الأعراض.





وقد تحتاج أيضًا إلى العلاج بالأكسجين لتحسين تنفسك، يتضمن ذلك إعطاء أكسجين إضافي من خلال قناع الوجه أو أنابيب صغيرة من خلال فتحات الأنف.





كما تشمل العلاجات الأخرى لـ لالتهاب الرئوي ما يلي :-





- مزيلات الاحتقان

- مثبطات السعال

- موسعات القصبات