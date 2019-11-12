بعد غنائها في أنفيلد.. من هي منى خليفة مشجعة ليفربول التي خطفت أنظار السوشيال ميديا

خطفت منى خليفة، المشجعة التي تنتمي لفريق ليفربول، أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة، خلال تواجدها في "أنفيلد" معقل الريدز، لمشاهدة قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي.



ونشرت منى خليفة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"/ مقطع فيديو لها وهي تغني في مدرجات استاد "انفيلد" مرتدية قميص الريدز.



وحقق الفيديو ما يقرب من نسبة 700 ألف مشاهدة، ونال إعجاب 25 ألف شخص ووصل إعادة تغريدته إلى 5000، عبر "تويتر".



وتشتهر منى خليفة بحبها وانتمائها لفريق ليفربول، كما أنها عاشقة للفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني.



منى خليفة من أصول أريترية وتعيش في ملبورن وهي عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية، وسافرت إلى إنجلترا لمشاهدة مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت 3-1 لصالح فريقها.



وتعد منى خليفة محبة للسفر حول العالم ودائمًا توثق رحلاتها من خلال الصور ولقطات الفيديو عبر السوشيال ميديا الخاصة بها.

The love I have for this club ❤️ pic.twitter.com/PuBYsH8QRy — bougie (@monakhalifaxo) November 11, 2019