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رياضة

نتائج وترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني .. فاركو في الصدارة ودكرنس الحصان الأسود وصيفا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:15 م
فاركو
فاركو
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري، والتى شهدت فوز فاركو علي منافسه الحمام بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ويتصدر المجموعة بينما سقط فريق غزل المحلة أمام دكرنس وصيف الترتيب.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

دكرنس 2-0 غزل المحلة
المنصورة 1-1 بلدية المحلة
أبوقير للأسمدة 1-1 بيلا
فاركو 4-2 الحمام
دمنهور 1-1 مالية كفر الزيات
الرجاء 0-0 الأوليمبى

ترتيب المجموعة :

1- فاركو : 10 نقاط
2- دكرنس : 9
3- العاب دمنهور : 8
4- غزل المحلة : 7
5- ابوقير للاسمدة : 6
6- الرجاء : 6
7-الحمام : 4
8- بيلا : 3
9- المنصورة : 3
10- بلدية المحلة : 2
11- مالية كفر الزيات : 2
12- الاوليمبي : 1
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