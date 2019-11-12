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توك شو

سميت برتبة أبيها "معالي الصاغ": سر تسمية الفنانة معالي زايد.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:42 م
الفنانة معالي زايد
الفنانة معالي زايد
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قسم التوك شو
قالت جيجي المنباوي، شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد، إن السر في تسمية شقيقتها بـ معالي الصاغ عبدالله المنباوي، هو أن عند ولادة معالي، قام والدها بإرسال العسكري الخاص به بحكم أنه كان صاغا بالجيش، فقام العسكري بتسجيلها معالي الصاغ عبدالله المنباوي، احترامًا من العسكري وعدم القدرة على قول اسمه مباشرة.

وأوضحت جيجي المنباوي، من خلال حوارها في برنامج "انبوكس"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن في البداية واجهت معالي زايد صعوبة في إقناع أسرتها لتوجهها للتمثيل، وعقب وفاة والدتها مباشرة التحقت بمعهد السينما ومن هنا بدأت مسيرتها الفنية الرائعة، بأعمالها المتميزة.

وأشارت جيجي المنباوي، إلى أن بالرغم من ان كانت والدة معالى زايد الاستاذة "أمال زايد" ممثلة قديرة، إلا أن رفضها كان من شدة خوفها على بناتها من مخاطر هذه المهنة ومتاعبها.

وتزال أعمال معالي زايد خالدة لها جمهورها الخاص وذكراها لا تفنى واستطاعت تلقائيتها أن تلعب كل الأدوار من آلام في "حضرة المتهم أبي"، والزوجة في "الشقة من حق الزوجة"، وغيرها الكثير.
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