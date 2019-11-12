تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن موسم الرياض.. شاهد

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تحطيم موسم الرياض لأرقام قياسية بوصول عدد الزائرين إلى 6 ملايين زائر منذ افتتاحه.
وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر قائلا "الحمدلله وصلنا سته ونص مليون زائر الى اليوم نااااار موسم رياض".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "الحمدلله يابو ناصر بإذن الله بصيرون ٧ ملايين" و "القادم أجمل بإذن الله" و"اللهم زيد وبارك" و "ماشاء الله".
وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر قائلا "الحمدلله وصلنا سته ونص مليون زائر الى اليوم نااااار موسم رياض".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "الحمدلله يابو ناصر بإذن الله بصيرون ٧ ملايين" و "القادم أجمل بإذن الله" و"اللهم زيد وبارك" و "ماشاء الله".