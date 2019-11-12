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منوعات

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن موسم الرياض.. شاهد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:40 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تحطيم موسم الرياض لأرقام قياسية بوصول عدد الزائرين إلى 6 ملايين زائر منذ افتتاحه.

وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر قائلا "‏الحمدلله وصلنا سته ونص مليون زائر الى اليوم نااااار موسم رياض".

ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الحمدلله يابو ناصر بإذن الله بصيرون ٧ ملايين" و "‏‎القادم أجمل بإذن الله" و"‏‎اللهم زيد وبارك" و "‏‎ماشاء الله".
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