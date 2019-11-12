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فن

أفراح القبة بـ السحيمي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يقدم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بشارع المعز ، بالتعاون مع المعهد العالى للفنون الشعبية فى السابعة والنصف مساء( الخميس 14 نوفمبر )، العرض المسرحى " أفراح القبة "عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ .

تدور احداث الرواية خلال حقبة السبعينيات، حيث تدور أحداثها حول ممثلي فرقة مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، يكتشف الممثلون في كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية ، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم التي حدثت بالماضي و يسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية ، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل ، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.

العرض إخراج ياسين رضوان ، ديكور شروق سيد، ايقاع موسيقى منار صالح، غناء زهراء مصطفى ، كريم محمود، تصميم استعراضات لميس جمال.

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