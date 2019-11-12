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رياضة

شاهد الوجه الآخر لـ مصطفى محمد هداف منتخب مصر والزمالك

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:12 م
عمرو ابوبكر
تألق النجم المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، مع الفراعنة الصغار خلال مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسجل العديد من الأهداف.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر خلاله مصطفى محمد وهو يقوم بألعاب خفة يد بالزجاجات البلاستيكية، وينجح ببراعة في القيام بحركات يصعب على العديد من الجمهور والاشخاص العادية.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد سجل هدفين حتى الآن وتصدر الترتيب العام لهدافي البطولة حتى الآن، و يسعى اللاعب للتواجد بشكل مميز مع الزمالك لتحقيق العديد من البطولات خلال الموسم الحالي.
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