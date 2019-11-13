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بين الناس

مواطن يشكو من ارتفاع فاتورة الكهرباء فى حدائق المعادي..صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن إيهاب محمد على ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة الاستهلاك الكهربائى لوحدته السكنية فى شارع صلاح الدين الأيوبى المتفرع من شارع 9 بحدائق المعادى.

وقال فى شكواه: نعانى من عدم مرور قارئى العداد مما يتسبب فى ارتفاع قيمة الاستهلاك والتى كانت لا تتجاوز الـ300 جنيه إلى 594 جنيها.

للتواصل مع الشاكى 01004932669 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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