مواطن يشكو من ارتفاع فاتورة الكهرباء فى حدائق المعادي..صور

شكا المواطن إيهاب محمد على ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة الاستهلاك الكهربائى لوحدته السكنية فى شارع صلاح الدين الأيوبى المتفرع من شارع 9 بحدائق المعادى.





وقال فى شكواه: نعانى من عدم مرور قارئى العداد مما يتسبب فى ارتفاع قيمة الاستهلاك والتى كانت لا تتجاوز الـ300 جنيه إلى 594 جنيها.





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