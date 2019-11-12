بلعب شطرنج ودومينو.. صابرين: بحب طقوس القهوة البلدي وصوت زهر الطاولة.. فيديو

قالت الفنانة صابرين، إنها كانت تجلس على القهاوي الشعبية الجميلة في محافظة بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية .
وأضافت صابرين في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" طقوس القهوة شيء جميل وبحب صوت الزهر بتاع الطاولة، وبأكون سعيدة عندما كنت أجلس على القهوة في صغري".
وتابعت صابرين:" بعرف ألعب شطرنج بخطة نابليون، والشطرنج حالة وإدمان وناس كتير محترفة في لعب الشطرنج".
وأكملت صابرين:" بحب العب دومينو وبعرف أكسب فيها وأحفظ كل ورق اللي بيلعبوا معايا، وبعرف ألعب طاولة وتعلمت كل تلك الألعاب وأنا في سن صغيرة".
وأضافت صابرين في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" طقوس القهوة شيء جميل وبحب صوت الزهر بتاع الطاولة، وبأكون سعيدة عندما كنت أجلس على القهوة في صغري".
وتابعت صابرين:" بعرف ألعب شطرنج بخطة نابليون، والشطرنج حالة وإدمان وناس كتير محترفة في لعب الشطرنج".
وأكملت صابرين:" بحب العب دومينو وبعرف أكسب فيها وأحفظ كل ورق اللي بيلعبوا معايا، وبعرف ألعب طاولة وتعلمت كل تلك الألعاب وأنا في سن صغيرة".