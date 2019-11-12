بلعب شطرنج ودومينو.. صابرين: بحب طقوس القهوة البلدي وصوت زهر الطاولة.. فيديو

قالت الفنانة صابرين، إنها كانت تجلس على القهاوي الشعبية الجميلة في محافظة بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية .



وأضافت صابرين في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" طقوس القهوة شيء جميل وبحب صوت الزهر بتاع الطاولة، وبأكون سعيدة عندما كنت أجلس على القهوة في صغري".



وتابعت صابرين:" بعرف ألعب شطرنج بخطة نابليون، والشطرنج حالة وإدمان وناس كتير محترفة في لعب الشطرنج".



وأكملت صابرين:" بحب العب دومينو وبعرف أكسب فيها وأحفظ كل ورق اللي بيلعبوا معايا، وبعرف ألعب طاولة وتعلمت كل تلك الألعاب وأنا في سن صغيرة".

