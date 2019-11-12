ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلعب شطرنج ودومينو.. صابرين: بحب طقوس القهوة البلدي وصوت زهر الطاولة.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:31 م
صابرين
صابرين
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة صابرين، إنها كانت تجلس على القهاوي الشعبية الجميلة في محافظة بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية .

وأضافت صابرين في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة " الحياة"، :" طقوس القهوة شيء جميل وبحب صوت الزهر بتاع الطاولة، وبأكون سعيدة عندما كنت أجلس على القهوة في صغري".

وتابعت صابرين:" بعرف ألعب شطرنج بخطة نابليون، والشطرنج حالة وإدمان وناس كتير محترفة في لعب الشطرنج".

وأكملت صابرين:" بحب العب دومينو وبعرف أكسب فيها وأحفظ كل ورق اللي بيلعبوا معايا، وبعرف ألعب طاولة وتعلمت كل تلك الألعاب وأنا في سن صغيرة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نانسي عجرم تدعم رامي جمال برسالة مؤثرة.. والأخير يرد: معنديش كلام

زارته 8 مرات خلال شهر .. مصدر ينفي ادعاءات والدة علاء عبد الفتاح

زوجة الفنان هادي الجيار: مازال في العناية المركزة لكن الحالة مستقرة | فيديو

أمطار غزيرة وسيول .. الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهاء حالة عدم الاستقرار

أخبار النادي الأهلي اليوم.. قرار جديد من الخطيب حول الإستاد

الحكومة تعلن خبرا سارا للموظفين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تكشف عن M2 CS الجديدة .. صور

تجدد إصابته .. محمد صلاح يظهر بالجبيرة .. شاهد

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!