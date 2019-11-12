رغم الهزيمة .. مدرب منتخب زامبيا: قادرون على التأهل

أكد بيستون تشامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الاولمبي، ان فريقه لازال قادرا على التأهل إلى نصف نهائي كاس أمم افريقيا تحت 23عاما رغم الخسارة من نيجيريا اليوم بنتيجة 3-1.



وقال تشامبيشي فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة قوية ونحن نتقبل الخسارة لان فريقنا قدم كل ما لديه، واستقبلنا هدفين من كرات ثابتة صعبوا المهمة علينا وكان من الممكن ان ينجح حارس المرمى فى ابعادهما لكن علينا تقبل الامر."



وتابع: "لم نقدم كرتنا حتى الان وطريقة لعب نيجيريا كانت دفاعية ولم ننجح في اختراق تلك التكتلات واتمنى ان نحقق الفوز في المباراة القادمة امام كوت ديفوار للابقاء على حظوظنا في التأهل."



اضاف: "سجلنا الهدف الاول ولكننا استقبلنا هدف من ركلة ركنية كان محبط للغاية لاننا تدربنا على الكرات العرضية قبل المباراة وكنا نعلم جيدا ان منتخب نيجيريا يمتلك لاعبين طوال القامة وتدربنا على منع تلك النوعية من الكرات لكن استقبال هذا الهدف بتلك الطريقة اثر علينا سلبيا."



واتم: "علينا ان نقدم مباراة كبيرة امام كوت ديفوار لاننا ليس لدينا ما نخسره."