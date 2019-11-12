ورش عمل لإيبارشية مطاي ضمن مشروع "1000 معلم كنسي"

أقيمت بإيبارشية مطاي أعمال تقييم المجموعة الخامسة عشرة من مدربي ومتدربي ايبارشية مطاي في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه شارك في المجموعة الرابعة عشرة ٦ مدربين و ٨٠ متدربا قدموا ٦ ورش تدريبية.



وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي، إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.